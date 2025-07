Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Garage in Mühlhausen - Täter flüchten ohne Beute

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zum Samstag versuchten unbekannte Täter, in eine Garage im Garagenkomplex an der Forstbergstraße / Lehmgrube einzubrechen. Die Täter hebelten das Garagentor auf, wurden jedoch bei ihrem Vorhaben gestört. Nach jetzigem Ermittlungsstand gelang es den Tätern nicht, Beute zu machen. Sowohl die Wertgegenstände als auch ein Kleinkraftrad in der Garage blieben unberührt.

Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

