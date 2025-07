Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fallen Sie nicht darauf rein!!!

Eichsfeld (ots)

Am Freitag meldeten sich mehrere Opfer sogenannter "Schockanrufe" bei der PI Eichsfeld. Die unbekannten Täter wollten den älteren Personen am Telefon vormachen, dass ein Angehöriger (Tochter/Sohn) einen tödlichen Verkehrsunfall mit Unfallflucht verursacht hat und nun in Haft müsse, sofern keine Kaution sofort bezahlt würde. Die Polizei fordert nie zu einer Zahlung einer Kaution auf ! Das erkannten zum Glück auch die Opfer dieser Anrufe, so dass es zu keinem Geldtransfer kam. Das besondere an diesen Anrufen war, dass die unbekannten Täter die Namen der Verwandtschaft der jeweiligen Angerufenen vermutlich aus kürzlich veröffentlichten Traueranzeigen kannten. Bitte bleiben Sie vorsichtig, passen sie gegenseitig auf sich auf, damit diese Betrüger nicht an ihr Geld gelangen.

