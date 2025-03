Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Arnoldsweiler (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (08.03.2025) und Montag (10.03.2025) brachen bislang Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in der der Straße Auf dem Hostert ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen 18:00 Uhr am Samstag und 17:40 Uhr am Montag öffneten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür zum Gerätehaus. Nachdem sie sich so Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und öffneten Schränke. Angaben zur möglichen Tatbeute liegen derzeit noch nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell