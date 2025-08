Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Auto im Visier von Aufbrechern; Walsrode: Unter Drogeneinfluss gefahren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.08.2025 Nr. 1

03.08.2025 / Auto im Visier von Aufbrechern Soltau: Unbekannte versuchten am Montagnachmittag, etwa zwischen 15.00 und 16.00 Uhr gewaltsam in einen weißen Seat Cupra einzubrechen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Oeninger Weg abgestellt. Der Aufbruch gelang nicht. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

04.08.2025 / Unter Drogeneinfluss gefahren Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Montagmittag einen 23jährigen Autofahrer in Walsrode. Der Mann schien unter Drogeneinfluss zu stehen. Die Beamten ließen ihn einen Test durchführen, der positiv auf THC reagierte. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

