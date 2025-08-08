PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Jugendlicher zu schnell und ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Mannheim (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 14-Jähriger mit einem Kleinkraftrad-Roller auf dem Staudenweg in Richtung Märker Querschlag. Auf der schmalen Straße bemerkte er um kurz vor 11 Uhr ein entgegenkommendes Auto und versuchte zu bremsen. Ersten Ermittlungen zufolge war der Jugendliche zu schnell unterwegs, weshalb er durch das Bremsmanöver die Kontrolle über den Roller verlor und zu Boden stürzte. Er rutschte über die Fahrbahn und kam gerade noch vor der Fahrzeugfront des Autos zum Liegen. Durch den Sturz verletzte er sich schwer. Er kam in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme fiel auf, dass der Roller augenscheinlich kurzgeschlossen worden war und der 14-Jährige auch keinen Führerschein besaß. Die Polizei beschlagnahmt das Kleinkraftrad. Ob und wo es gestohlen wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

