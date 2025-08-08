Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Unfall mit Sachschaden am Stauende

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen ein Unfall, bei dem zwei Autos beteiligt waren und Sachschaden entstand.

Gegen 16:30 Uhr war eine 18-jährige VW-Fahrerin auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie an einem Stauende ihr Fahrzeug abbremste. Ein hinter ihr fahrender 28-jähriger Seat-Fahrer erkannte dies, ersten Unfallermittlungen zufolge, zu spät und konnte eine Kollision mit dem Heck des VW der Frau nicht mehr verhindern. Beide Autos wurden durch den Aufprall beschädigt. Der Seat musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden, während der VW fahrbereit blieb. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beträgt etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

