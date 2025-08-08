Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Anwohnerin meldet flüchtigen Unfallverursachenden - Zeugenaufruf

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend beschädigte eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer in der Schillerstraße vier Fahrzeuge und verließ die Unfallörtlichkeit anschließend ohne die Personalien zu hinterlassen.

Ersten Ermittlungen zufolge touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem grauen Dacia gegen 22:45 Uhr zwei Autos der Marke Mercedes-Benz sowie zwei VW, als die Person in der Schillerstraße entlangfuhr. Die Autos waren zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß auf beiden Straßenseiten geparkt. Durch die Kollisionen des Dacia mit den geparkten Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

