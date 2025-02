Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW-Brand

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Nacht gegen 03.30 Uhr wurde der Brand eines PKWs in der Langensalzaer Straße gemeldet. Das geschädigte Fahrzeug, ein PKW Hyundai, wurde bereits am Vorabend durch die Nutzer am Ereignisort abgeparkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann eine vorsätzliche Brandstiftung des PKWs nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei in Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und auch Maßnahmen der Spurensicherung am Ereignisort durchgeführt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (rak)

