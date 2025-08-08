PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geparkter Opel aufgebrochen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 21:30 Uhr am Mittwoch und 06:30 Uhr am Donnerstag stahl eine bislang unbekannte Täterschaft Wertgegenstände aus einem geparkten Opel. Das Fahrzeug stand über Nacht in der Ernst-Barlach-Allee im Mannheimer Stadtteil Neuhermsheim. Nach aktuellem Ermittlungsstand schlug die Täterschaft die linke hintere Seitenscheibe ein, um so ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus dem Auto wurden Elektrogeräte im Wert von ungefähr 1.500 Euro entwendet. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen eines Diebstahls im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 174-3310 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

