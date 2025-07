Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Parkplatzunfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dingdener Straße;

Unfallzeit: 30.07.2025, zwischen 16.20 Uhr und 16.40 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Dingdener Straße in Bocholt. Am Montagnachmittag hatte er zuvor auf dem Parkplatz eines Großmarktes einen blauen Opel Corsa angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell