POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Niersstraße; Unfallzeit: 02.07.2025, zwischen 08.40 Uhr und 08.50 Uhr; Einen grauen VW T-Roc angefahren hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Das Auto stand am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Niersstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug am hinteren linken Heck und entfernte sich, ohne seine gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die ...

