Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße / Westend / Ravardistraße / Meckenemstraße;

Unfallzeit: 01.07.2025, 18.15 Uhr;

Bei einem Unfall schwer verletzt wurde ein 68-jähriger Pedelecfahrer am Dienstagabend in Bocholt. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem Pkw die Dinxperloer Straße in Richtung Meckenemstraße. Im Kreuzungsbereich zur Ravardistraße kam es zum Zusammenstoß mit dem 68-Jährigen aus Bocholt, der mit seinem Pedelec von der Ravardistraße kommend nach links in die Meckenemstraße abbiegen wollte. Der Bocholter stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Nach dem Stand der Ermittlungen hatte sich der Mann aus Hamminkeln irrtümlich falsch eingeordnet und das Grünlicht der Ampel falsch interpretiert. (pl)

