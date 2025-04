Feuerwehr Moers

FW Moers: Wohnwagen brennt komplett aus

Am frühen Freitagmorgen (11.04.25) wurde die Feuerwehr Moers um 03:30 Uhr zur Franz-Haniel Str. nach Moers-Scherpenberg gerufen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte, in Höhe des Kreisverkehrs Kornstr., ein abgestellter Wohnwagen bereits in voller Ausdehnung. Ein Baucontainer in unmittelbarer Nähe war durch die Wärmestrahlung bereits beschädigt.

Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz und kühlte den benachbarten Container. Zur Brandbekämpfung wurde auch Löschschaum eingesetzt.

Der Wohnwagen brannte komplett aus, die Brandursache ist derzeit unbekannt. Nach 2 Stunden war der Einsatz für den Löschzug Hauptwache beendet.

