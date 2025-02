Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe brechen in buddhistische Gebetsräume ein | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 6. Februar, sind drei Männer in die Gebetsräume einer buddhistischen Gemeinde an der Dahlener Straße eingebrochen. Als sie dabei auf einige Betende trafen, gaben sie sich als Interessierte aus bevor sie schlussendlich flüchteten.

Nach eigenen Angaben kamen sechs Mitglieder gegen 17 Uhr in den Räumlichkeiten der Gemeinde zusammen, um gemeinsam zu beten. Gegen 17.45 Uhr seien dann plötzlich zwei Männer im Gebetsraum erschienen und hätten gefragt, ob sie mitbeten dürften. Das habe man erlaubt und die beiden hätten sich dann hingesetzt. Kurz darauf sei dann ein weiterer Mann erschienen und habe gefragt, ob er die Toilette nutzen dürfe. Auch das habe man gestattet. Unmittelbar danach seien dann alle drei Männer gemeinsam aus dem Gemeindehaus Richtung Dahlener Straße geflüchtet. Im Nachgang habe man festgestellt, dass die Männer die hintere Terassentür aufgebrochen und so das Gebäude betreten hatten.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Sie sind etwa 1,75 Meter groß und ihr Erscheinungsbild wirkte südländisch. Einer der Männer hatte eine Basecap und eine Kurzlederjacke in schwarz, eine blaue Jeans und einen grauen Hoodie an. Ein anderer hatte ebenfalls eine schwarze Basecap an. Dazu trug er eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke mit weißem Emblem auf der linken Brust. Beide Männer hatten zudem einen Dreitagebart. Der dritte Tatverdächtige hatte einen schwarzen Mantel und ein helles T-Shirt an. Außerdem trug er einen Schnauzbart.

Bislang ist nicht abschließend geklärt, ob die Männer etwas entwendet haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell