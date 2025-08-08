PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Cabrio -Zeugenaufruf

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft einen geparkten Cabrio in der Mittelgasse. Am Donnerstagmorgen stellte der 34-jährige Smartbesitzer fest, dass das Carbiodach mit roter Farbe beschmiert und die Heckscheibe mit Tüchern beklebt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Hemsbach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Nummer 06201 7120-7 an den Polizeiposten zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
