Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/L 597: Unfall nach Vorfahrtmissachtung

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/L 597 (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich auf der L 597 ein Unfall. Zwei Personen wurden anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 68-jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 08:45 Uhr auf der Abbiegespur der Friedrichsfelder Landstraße in Richtung Schwetzingen, um nach links auf die B 535 aufzufahren. Auf der Gegenfahrbahn fuhr eine Person mit einem BMW in Richtung Friedrichsfeld. Als die 68-Jährige abbog, übersah sie, ersten Unfallermittlungen zufolge, den BMW, sodass die Autos frontal zusammenstießen, anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die fahrzeugführenden Personen wurden durch den Zusammenstoß zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Weitere Informationen zum Unfall liegen derzeit noch nicht vor.

Für die Dauer der Rettungs- und Abschleppmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die L 597 vorübergehend gesperrt werden. Nach etwa zwei Stunden wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell