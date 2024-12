Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte entwenden Kupferkabel aus Baustellencontainer

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstagabend (03.12.2024) auf Mittwochmorgen (04.12.2024) gewaltsam Zutritt auf ein Baustellengelände an der Binnerheide in Schwerte verschafft.

Dort brachen sie einen Container auf und entwendeten Kupferkabel in einem fünfstelligen Wert.

Hinweise, die zur Aufklärung führen, bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell