PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kradfahrer wird schwer verletzt - Unfall in Viersen

Viersen (ots)

Am Samstag kam es gegen 16:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Viersen. Ein 27-jähriger Mönchengladbacher war mit seinem Krad in der Straße Josefsrings in Richtung Freiheitsstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Krad verlor und infolgedessen stürzte. Durch den Unfall wurde der Mönchengladbacher schwer verletzt. /jk (775)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren