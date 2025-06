LPI-EF: Autofahrer verunglückt bei Ausweichmanöver und verursacht hohen Sachschaden

Erfurt (ots) - Auf ein Stromkabel hatten es Unbekannte in Erfurt abgesehen. In der Nacht zu Mittwoch gegen 00:40 Uhr begaben sich die Täter auf ein Baustellengelände im Norden der Landeshauptstadt. Dort stahlen sie ein etwa 55 Meter langes Kranstromkabel im Wert von circa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (DS) Rückfragen bitte an: ...

