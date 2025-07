Polizei Wuppertal

POL-W: W Cannabispflanzen in leerstehendem Wuppertaler Einfamilienhaus

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (21.07.2025) stellten Polizeibeamte in einem leerstehenden Haus eine große Menge Cannabispflanzen sicher. Nachdem eine 28-jährige Frau ein von ihr erworbenes Haus an der Nevigeser Straße unweit der Bushaltestelle "Am Lindgen" erstmalig betrat, stellten sie und ihre Begleiter eine große Anzahl an Hanfpflanzen fest. Zeitgleich bemerkte sie eine männliche Person, die aus dem Gebäude flüchtete. Die polizeiliche Fahndung nach dem Verdächtigen, bei der auch ein Spürhund zum Einsatz kam, führte nicht zur Ergreifung des Unbekannten. Zeugenaussagen beschrieben den Flüchtigen als circa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 180 bis 190 cm groß. Er hatte schwarze, kurze Haare und trug ein beige-grünes Oberteil, eine kurze Hose. Er führte eine kleine Handtasche mit. Das zuständige Kriminalkommissariat stellte umfangreiches Equipment zur Aufzucht der Pflanzen sowie mehrere Hundert Setzlinge sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/0284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell