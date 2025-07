Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 20.07.2025 nahm die Polizei einen 36-jährigen Mann und eine 46-jährige Frau fest, die im Verdacht stehen, einen Einbruch begangen zu haben. Zuvor meldete sich gegen 14:30 Uhr eine Zeugin bei der Polizei. Sie gab an, dass zwei Personen über einen Zaun in den Innenhof eines Fachmarkts für Tiernahrung in der Straße Oberdörnen geklettert seien. In der Folge entwendeten die beiden Tiernahrung. Sofort eingesetzte Beamte trafen die Tatverdächtige an einer Rampe an, die zu einem Supermarkt führt. Dabei hielt sie zwei Paletten und einen Beutel Hundefutter in der Hand. Den flüchtigen Tatverdächtigen trafen die Polizisten an der Schwebebahnstation Adler Brücke an. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl vorliegt, der jedoch außer Vollzug gesetzt ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde der 36-Jährige mit dem Ziel festgenommen, ihn am 21.07.2025 der Justiz zu überstellen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell