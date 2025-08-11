Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Polizisten unterwegs - Vorsicht!

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstag wurde eine Seniorin von falschen Polizisten bestohlen. Gegen 10:30 Uhr erhielt sie einen Anruf. Ein angeblicher Polizist gab an, dass es in den letzten Wochen vermehrt zu Einbrüchen in ihrer Nachbarschaft in der Brahmsstraße gekommen sei. Aus diesem Grund solle sie alle ihre Wertgegenstände zusammensuchen und zu einem Supermarkt in der Straße Heidweg bringen. Dort solle sie im Geschäft Unterlagen für die Inobhutnahme ihrer Gegenstände erhalten. Ihren Pkw solle sie dabei jedoch nicht abschließen. Die Frau ging zum Supermarkt, dort wartete jedoch niemand auf sie. Als sie zurück zu ihrem Auto kam, waren alle ihre Wertgegenstände gestohlen. Das Kriminalkommissariat 6 fragt nun, ob jemand am Samstag gegen halb 12 auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Straße Heidweg etwas Verdächtiges beobachtet hat. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. Außerdem möchten wir erneut an Sie appellieren: Die Polizei fordert niemals Geld oder Schmuck von Ihnen. Wenn ein Anrufer Sie unter Druck setzt, legen Sie sofort auf und kontaktieren Sie die echte Polizei. /jk (780)

