PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Polizisten unterwegs - Vorsicht!

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstag wurde eine Seniorin von falschen Polizisten bestohlen. Gegen 10:30 Uhr erhielt sie einen Anruf. Ein angeblicher Polizist gab an, dass es in den letzten Wochen vermehrt zu Einbrüchen in ihrer Nachbarschaft in der Brahmsstraße gekommen sei. Aus diesem Grund solle sie alle ihre Wertgegenstände zusammensuchen und zu einem Supermarkt in der Straße Heidweg bringen. Dort solle sie im Geschäft Unterlagen für die Inobhutnahme ihrer Gegenstände erhalten. Ihren Pkw solle sie dabei jedoch nicht abschließen. Die Frau ging zum Supermarkt, dort wartete jedoch niemand auf sie. Als sie zurück zu ihrem Auto kam, waren alle ihre Wertgegenstände gestohlen. Das Kriminalkommissariat 6 fragt nun, ob jemand am Samstag gegen halb 12 auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Straße Heidweg etwas Verdächtiges beobachtet hat. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. Außerdem möchten wir erneut an Sie appellieren: Die Polizei fordert niemals Geld oder Schmuck von Ihnen. Wenn ein Anrufer Sie unter Druck setzt, legen Sie sofort auf und kontaktieren Sie die echte Polizei. /jk (780)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:17

    POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

    Willich-Schiefbahn (ots) - Zwischen dem 1. August, 13 Uhr, und dem 10. August, 20:45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Dohlenweg in Schiefbahn eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zum Haus und durchwühlte mehrere Räume. Gestohlen wurde Schmuck. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (779) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:17

    POL-VIE: Einbruch in Gemischtwarenfachgeschäft - Haben Sie Hinweise?

    Tönisvorst-St. Tönis (ots) - In der Nacht auf Sonntag wurde gegen 3 Uhr in ein Gemischtwarenfachgeschäft in der Straße Höhenhöfe eingebrochen. Im Inneren wurden zwei Selbstbedienungskassen aufgebrochen und Bargeld entwendet. Ob darüber hinaus weitere Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Wenn Sie in der Nacht auf Sonntag eine verdächtige ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:16

    POL-VIE: Einbruch in Firma - Haben Sie Hinweise?

    Tönisvorst-St.Tönis (ots) - Zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag, 7:15 Uhr, wurde in eine Firma am Tackweg in St. Tönis eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zum Inneren der Firma und entwendete Bargeld, einen Kaffeevollautomaten sowie eine Kamera. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren