POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus
Willich-Schiefbahn (ots)
Zwischen dem 1. August, 13 Uhr, und dem 10. August, 20:45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Dohlenweg in Schiefbahn eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zum Haus und durchwühlte mehrere Räume. Gestohlen wurde Schmuck. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (779)
