Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich-Schiefbahn (ots)

Zwischen dem 1. August, 13 Uhr, und dem 10. August, 20:45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus im Dohlenweg in Schiefbahn eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zum Haus und durchwühlte mehrere Räume. Gestohlen wurde Schmuck. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (779)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

