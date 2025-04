Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 27-Jährige begeht mehrere Straftaten in Gelsenkirchen - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Nachmittag (9. April) soll eine junge Frau mehrere Gegenstände in einem Drogeriegeschäft in Gelsenkirchen gestohlen haben. Nachdem sie sich gegen einen Mitarbeiter der Filiale wehrte, leistete sie auch Widerstand gegen die eingesetzten Bundespolizisten. Bei der Aggressorin fanden die Beamten zudem ein Tierabwehrspray auf und beschlagnahmten dieses.

Gegen 15:50 Uhr informierte die Polizei NRW das Bundespolizeirevier in Gelsenkirchen über einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt im Bahnhofscenter in Gelsenkirchen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei Zeugen und die 27-jährige Verdächtige. Zuvor soll die deutsche Staatsbürgerin Ware im Wert von rund 67,- Euro an sich genommen und anschließend den Kassenbereich passiert haben, ohne diese zu bezahlen. Als einer der Mitarbeiter die junge Frau daraufhin ansprach und festhielt, schubste sie ihn weg und versuchte sich loszureißen. Bei der Durchsuchung der Tasche der Gelsenkirchenerin fanden die Beamten ein Tierabwehrspray auf, auf welches sie jederzeit Zugriff hatte. Die Uniformierten beschlagnahmten den gefährlichen Gegenstand und konfrontierten die Beschuldigte mit den Tatvorwürfen. Sie äußerte sich jedoch nicht zu dem Sachverhalt und machte stattdessen von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

In der Bundespolizeidienststelle am Hauptbahnhof Gelsenkirchen führten die Einsatzkräfte bei der Frau einen Fingerabdruckscan durch, um ihre Identität zweifelsfrei festzustellen. Dabei verhielt sie sich unkooperativ und wehrte sich gegen die Maßnahme. Im Anschluss forderten die Polizisten sie auf sich in den Schleusenbereich zu setzten, doch auch dies verweigerte die Deutsche. Stattdessen rannte sie los und versuchte in den weiteren Bereich der Wache zu gelangen, was jedoch durch die Beamten verhindert wurde. Die Durchsuchung der Gelsenkirchenerin verlief negativ. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass die Deutsche bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war.

Nachdem die junge Frau sich schließlich beruhigt hatte, wurde sie mit einem Platzverweis aus der Bundespolizeidienststelle entlassen. Sie wird sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, räuberischen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen und Beleidigung verantworten müssen. Zudem leiteten die Bundespolizisten gegen einen Mitarbeiter der Drogeriefiliale ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein, da der 31-jährige Syrer die Polizeibekannte laut ihren Angaben beschimpft haben soll.

