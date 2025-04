Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt im Rahmen der Grenzkontrollen einen Haftbefehl auf der Autobahn 52

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 9. April 2025 kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Niederkrüchten im Rahmen der Grenzkontrollen einen 40-jährigen Polen bei der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Leipzig mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1910 Euro bezahlen oder eine 39-tägige Haftstrafe verbüßen. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Der Pole wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier Kempen zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich gebracht, da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

