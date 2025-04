Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 25-Jährigen im Intercityexpress 125

Kleve - Emmerich (ots)

Die Bundespolizei hat am 9. April 2025 im Rahmen der Grenzkontrollen am Bahnhof Emmerich einen 25-jährigen Iraker bei der Einreise aus den Niederlanden im Intercityexpress 125 verhaftet. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch für vier Monate in Haft. Der Iraker wurde vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme auf der Dienststelle in Kleve zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht.

