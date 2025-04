Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf nimmt zwei Personen fest - Eine Reise endet in der Jugendarrestanstalt

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Mittwochabend (09.04.2025) eine 42-jährige türkische Staatsangehörige, die beabsichtigte, nach Samsun/Türkei zu fliegen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf im September 2024 einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen die im September 2023 Verurteilte erlassen hatte. Da sie sich der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben. Dank eines Familienangehörigen konnte die im Bergischen Land lebende Frau die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 60 Tagen jedoch durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro vor Ort bei der Bundespolizei abwenden.

Anderthalb Stunden später kontrollierte die Bundespolizei einen ägyptischen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Kairo/Ägypten vorstellte. Hier stellten sie fest, dass der erst 17-Jährige von der Jugendarrestanstalt Düsseldorf gesucht wurde. Im Januar dieses Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den jungen Mann erlassen. Demnach wurde er im August 2024 zu zwei Wochen Dauerarrest verurteilt. Da er sich auf die ergangene Arrestantrittsladung nicht gestellt hatte und flüchtig war, wurde die Fahndung veranlasst. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der im Ruhrgebiet lebende Verurteilte durch die Bundespolizei an die zuständige Jugendarrestanstalt überstellt.

