Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Festnahmen innerhalb von 2 Stunden durch die Bundespolizei in Aachen

Aachen (ots)

Am gestrigen Mittwoch konnte die Bundespolizei in Aachen zwei Haftbefehle vollstrecken.

Gegen 11 Uhr reiste ein 34 -jähriger Eritreer, mittels Regionalzug aus den Niederlanden, über den Aachener Hautbahnhof ein.

Die Staatsanwaltschaft München hatte einen Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen erlassen. Er war im Rahmen der Strafvollstreckung zu einer Geldstrafe von 377,-EUR verurteilt worden, ersatzweise wurde gegen ihn eine 10-tägige Haftstrafe verhängt. Da die Person nicht zahlungsfähig war, wurde er gegen 12 Uhr in die Justizvollzugsanstalt Aachen überstellt.

Dem Polizeigewahrsam in Aachen wurde gegen 15:15 Uhr ein 25-jähriger Rumäne zugeführt. Dieser wurde gegen 12:45 Uhr im Rahmen der eingeführten Grenzkontrollen bei der Einreise aus Belgien festgestellt. Er wurde mittels Untersuchungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gesucht. Ein besonders schwerer Fall des Betruges im Bereich des KFZ-Handels wird ihm vorgeworfen. Der Haftbefehl wird ihm am heutigen Donnerstag von einem Richter beim Amtsgericht in Aachen eröffnet werden.

