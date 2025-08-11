POL-VIE: Einbrecher wecken Frau in der Nacht
Tönisvorst-Vorst (ots)
In der Nacht zu Montag, gegen 1:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße in Vorst ein. Die Eigentümerin wurde durch Geräusche geweckt und es kam zu einem kurzen Kontakt zwischen ihr und den Tätern. Sie entwendeten Bargeld und verließen anschließend das Haus. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk (782)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell