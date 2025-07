Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende (17. - 19.07.2025) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Herforder Straße ein. Sie stahlen Schmuck und einen Fernseher. Zwei Türen wurden beschädigt. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell