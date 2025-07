Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Spaziergängerin durch Radfahrer angefahren.

Lippe (ots)

Eine 49-jährige Frau aus Leopoldshöhe ging am 19.07.2025 gegen 10:10 Uhr mit ihrem Hund an der Schackenburger Straße in Leopoldshöhe spazieren, als sie von einem vorbeifahrenden Radfahrer gestreift wurde. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

