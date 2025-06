Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Suchmaßnahmen nach einem möglichen Badeunfall am Tiefen See in Maulbronn

Enzkreis, Maulbron (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags befanden sich zwei Personen am nordöstlichen Ufer des Tiefen Sees. Der spätere Anrufer bei der Polizei verließ gg. 04.00 Uhr seinen Bekannten, einen 47jährigen Mann. Zur Mittagszeit kehrte der spätere Anrufer an den See zurück und fand dort u.a. Bekleidung und einen Rucksack aus dem Besitz des bis dato Vermissten. Um 12.38 wurde ein entsprechender Notruf bei der Polizei abgesetzt. Ein nächtlicher Badeunfall muss vermutet werden, weshalb Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. Neben drei Funkstreifenbesatzungen des PRev Mühlacker waren ein Polizeihubschrauber und ein Personensuchhund aus Göppingen, vom Präsidium Einsatz, vor Ort. Die Feuerwehren aus Maulbronn, Knittlingen und Ötisheim waren mit 11 Fahrzeugen und 38 Kräften vor Ort. Weiterhin das DLRG mit 9 Fahrzeugen und 10 Kräften, sowie eine RTW-Besatzung. Es wurde mittels Booten, Tauchern, Drohnen und Sonar gesucht. Nach und nach wurden die Suchmaßnahmen zwischen 18.30 Uhr und 18:50 Uhr erfolglos eingestellt. Die Sachbearbeitung und die Prüfung weiterer Maßnahmen erfolgen am Montag durch das Kriminalkommissariat Pforzheim.

