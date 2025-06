Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Heimsheim - Frontalzusammenstoß auf der L 1179 - zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, gegen 11.00 Uhr auf der Landesstraße 1179, zwischen Heimsheim und dem Rutesheimer Stadtteil Perouse. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem VW-Polo von Heimsheim kommend, in Richtung Perouse. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug auf gerader Strecke plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel, an dessen Steuer ein 81-jähriger Mann saß. Der 81-jährige wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik verbracht. Auch der 21-jährige Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei beiden Unfallbeteiligten besteht nach einer ersten Einschätzung Lebensgefahr. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung dauert aktuell noch an. Die Aufhebung wird gegen 15.30 Uhr erwartet

