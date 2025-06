Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF und Enzkreis) Pforzheim und Birkenfeld - Polizei sucht Zeugen nach Fund von Tierködern

Pforzheim und Birkenfeld (ots)

Nach zwei Funden vom 19- und 26.06.2025 von präparierten Tierködern im Pforzheimer Stadtteil Huchenfeld und in Birkenfeld suchen die Ermittler der Polizei Zeugen

Am Donnerstag, den 26.06.2025, wurden am Waldrand nördlich von Huchenfeld, im Gewann "In der Binne" mindestens zwei Köder ausgelegt, welche mit Metallstücken versehen waren. Es handelte sich um rohe Hackfleischbällchen, präpariert mit scharfkantigen Metallteilen. Es ist davon auszugehen, dass sich Tiere beim Verschlucken sehr wahrscheinlich schwere Verletzungen zugezogen hätten. Glücklicherweise liegen derzeit keine Erkenntnisse über verletzte Tiere vor. Die Polizei hat nach Bekanntwerden unmittelbar die Ermittlungen aufgenommen. Weitere verdächtige Gegenstände wurden im Umfeld nicht aufgefunden.

Bereits am 19.06.2025 kam es in Birkenfeld im Bereich der Gutenbergstraße zu einem identischen Vorfall. Ebenso wurden Metallteile in Hackfleischportionen eingebracht und in einem Vorgarten ausgelegt. Bedauerlicherweise musste ein Hund nach der Aufnahme tierärztliche behandelt werden. Derzeit prüfen die Spezialisten vom Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt, ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht. Derzeit liegen keine konkreten Tat-/Täterhinweise vor.

Hinweise zu den beiden Straftaten nimmt die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt zu Geschäftszeiten unter der Rufnummer 07231 186-3400 oder jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Personen, welche verdächtige Gegenstände auffinden, sollten diese nicht entsorgen, gegebenenfalls kurzzeitig verwahren und umgehend die Polizei verständigen.

Benjamin Koch, Pressestelle

