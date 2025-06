POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen!

Mühlacker (ots) - In der Turmstraße im Mühlacker Ortsteil Lomersheim hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist. Eine 63-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die Turmstraße und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Zeitgleich setzte ein 46-jähriger Fahrer eines Suzuki-Kraftrades ...

mehr