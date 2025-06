Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mühlacker (ots)

In der Turmstraße im Mühlacker Ortsteil Lomersheim hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist.

Eine 63-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die Turmstraße und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Zeitgleich setzte ein 46-jähriger Fahrer eines Suzuki-Kraftrades zum Überholen an. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Kraftfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell