POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Geschwindigkeitskontrolle auf der B 500

Horb am Neckar (ots) - Nachdem sich bislang unbekannte Täterschaft zwischen Dienstagabend, 18:20 Uhr, und Mittwochmorgen 5:20 Uhr, unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Untere Gärten" im Horber Stadtteil Ahldorf verschafft haben, drangen sie in der Folge gewaltsam in das Firmengebäude ein. Ob ...

mehr