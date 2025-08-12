POL-VIE: Einbruch in Arztpraxis - Haben Sie etwas beobachtet?
Schwalmtal-Waldniel (ots)
Zwischen Freitag, 8. August, 20 Uhr, und Montag, 11. August, 10 Uhr, wurde in eine Arztpraxis in der Weißdornstraße in Waldniel eingebrochen. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Praxis, durchwühlte mehrere Räume und entwendete Bargeld. Wenn Sie in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte beim KK2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (783)
