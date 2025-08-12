POL-VIE: Einbruch in Arztpraxis - Haben Sie etwas beobachtet?

Viersen-Süchteln (ots) - Am Samstag wurde eine Seniorin von falschen Polizisten bestohlen. Gegen 10:30 Uhr erhielt sie einen Anruf. Ein angeblicher Polizist gab an, dass es in den letzten Wochen vermehrt zu Einbrüchen in ihrer Nachbarschaft in der Brahmsstraße gekommen sei. Aus diesem Grund solle sie alle ihre Wertgegenstände zusammensuchen und zu einem Supermarkt in der Straße Heidweg bringen. Dort solle sie im ...

