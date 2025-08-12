PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Arztpraxis - Haben Sie etwas beobachtet?

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Zwischen Freitag, 8. August, 20 Uhr, und Montag, 11. August, 10 Uhr, wurde in eine Arztpraxis in der Weißdornstraße in Waldniel eingebrochen. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Praxis, durchwühlte mehrere Räume und entwendete Bargeld. Wenn Sie in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte beim KK2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (783)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:19

    POL-VIE: Einbrecher wecken Frau in der Nacht

    Tönisvorst-Vorst (ots) - In der Nacht zu Montag, gegen 1:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße in Vorst ein. Die Eigentümerin wurde durch Geräusche geweckt und es kam zu einem kurzen Kontakt zwischen ihr und den Tätern. Sie entwendeten Bargeld und verließen anschließend das Haus. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:18

    POL-VIE: Unbekannte Frau stiehlt die Halskette eines Seniors - Hinweise gesucht!

    Viersen (ots) - Am Sonntag fuhr ein 91-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Hardter Straße, als er von zwei fremden Personen angesprochen wurde, die sich in einem vorbeifahrenden Fahrzeug befanden. Das Fahrzeug hielt an, und eine Frau stieg aus. Der Mann, der das Fahrzeug fuhr, blieb sitzen. Der Fahrer erklärte der Frau den Weg zur Severinstraße. Die Frau ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:18

    POL-VIE: Falsche Polizisten unterwegs - Vorsicht!

    Viersen-Süchteln (ots) - Am Samstag wurde eine Seniorin von falschen Polizisten bestohlen. Gegen 10:30 Uhr erhielt sie einen Anruf. Ein angeblicher Polizist gab an, dass es in den letzten Wochen vermehrt zu Einbrüchen in ihrer Nachbarschaft in der Brahmsstraße gekommen sei. Aus diesem Grund solle sie alle ihre Wertgegenstände zusammensuchen und zu einem Supermarkt in der Straße Heidweg bringen. Dort solle sie im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren