PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisste Seniorin aufgefunden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Werther - Am Mittwoch, 10.09.2025, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Seniorin. Die 86-jährige Seniorin wurde wohlbehalten aufgefunden.

Gegen 08:00 Uhr war die Seniorin am Mittwochmorgen als vermisst gemeldet worden. Eine aufmerksame Bürgerin erkannte die 86-Jährige schließlich in Werther und informierten die Polizei.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Es wird darum gebeten, ihr veröffentlichtes Foto und personenbezogene Daten zu löschen.

Erste Meldung vom 10.09.2025, 12:00 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6114923

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:54

    POL-BI: Laptop aus Sprinter gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 09.09.2025, wurde ein Laptop aus einem Sprinter an der Wilhelm-Raabe-Straße entwendete. Die Polizei sucht Zeugen. Der Mercedes Sprinter war an der Wilhelm-Raabe-Straße, in Höhe der Haydn-Straße, geparkt. Die Tatzeit liegt nach dem aktuellen Kenntnisstand zwischen 06:00 Uhr und 13:00 Uhr. Der Täter entkam mit seiner Beute unerkannt. Zeugen melden sich bitte mit ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:52

    POL-BI: Zwei Dealer in Haft

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 09.09.2025, kontrollierten Polizisten der Sonderkommission "Innenstadt" und der Bereitschaftspolizei mutmaßliche Drogendealer in der Innenstadt. Ein Dealer befindet sich in Haft, da gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld vorlag, ein weiterer befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen 10:40 Uhr kontrollierten Polizisten der Soko einen polizeibekannten 51-jährigen Bielefelder im Bereich des ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 13:11

    POL-BI: Unfall: Betrunken auf der A30

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Bad Oeynhausen / A30 - Am Dienstagabend, 09.09.2025, fiel ein Autofahrer auf der A30 durch sein verbotswidriges Fahrverhalten auf. Beim Verlassen der Autobahn kollidierte der betrunkene Mann mit der Schutzplanke. Polizisten löschten einen Motorbrand. Gegen 18:25 Uhr meldeten Zeugen einen Pkw, der die A30 in Richtung Hannover befuhr und mehrfach Autos mit hoher Geschwindigkeit rechts und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren