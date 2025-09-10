Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisste Seniorin aufgefunden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Werther - Am Mittwoch, 10.09.2025, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Seniorin. Die 86-jährige Seniorin wurde wohlbehalten aufgefunden.

Gegen 08:00 Uhr war die Seniorin am Mittwochmorgen als vermisst gemeldet worden. Eine aufmerksame Bürgerin erkannte die 86-Jährige schließlich in Werther und informierten die Polizei.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Es wird darum gebeten, ihr veröffentlichtes Foto und personenbezogene Daten zu löschen.

Erste Meldung vom 10.09.2025, 12:00 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6114923

