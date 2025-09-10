POL-BI: Suche nach vermisster Seniorin
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 86-jährigen Seniorin.
Die Seniorin wird seit Mittwochmorgen, 10.09.2025 08:00 Uhr, vermisst, nachdem sie ein Krankenhaus an der Kiskerstraße verlassen hatte.
Sie ist an Demenz erkrankt und wahrscheinlich orientierungslos.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0 entgegen.
