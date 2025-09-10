Polizei Bielefeld

POL-BI: Suche nach vermisster Seniorin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 86-jährigen Seniorin.

Die Seniorin wird seit Mittwochmorgen, 10.09.2025 08:00 Uhr, vermisst, nachdem sie ein Krankenhaus an der Kiskerstraße verlassen hatte.

Sie ist an Demenz erkrankt und wahrscheinlich orientierungslos.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0 entgegen.

