Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Segelflugzeug verunglückt

Lippe (ots)

Am heutigen Sonntag verunglückte gegen 12.30 Uhr in Oerlinghausen ein Segelflugzeug beim Landeanflug auf den dortigen Flughafen im Bereich der Robert-Kronfeld-Straße. Der Segler touchierte kurz vor Erreichen der Landebahn mit einer Tragfläche einen Baum des an das Flughafengelände angrenzenden Waldgebietes, drehte sich danach um einen weiteren Baum und kam kopfüber auf dem Boden zur Endlage. Der 83jährige Fluglehrer und sein 37jähriger Flugschüler konnten das Flugzeug selbständig verlassen. Sie wurden durch den Unfall augenscheinlich nur leicht verletzt, aber dennoch für weitere Untersuchungen in Bielefelder Kliniken eingeliefert. Das Segelflugzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Die zuständigen Stellen für Flugunfälle wurden entsprechend in Kenntnis gesetzt und die entsprechenden Ermittlungen zur Unfallursache und genauem -hergang dauern zurzeit noch an.

Polizei Lippe
