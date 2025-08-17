Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Blumenkübel beschädigt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 14.40 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Bad Pyrmont mit ihrem Pkw Hyundai das Gelände der Evangelisch-reformierten Kirche in Elbrinxen und beabsichtigte, dieses durch Überfahren eines Fußweges zu verlassen. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen zwei Blumenkübel, die zu Bruch gingen. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente für einen körperlichen Mangel der Fahrzeugführerin, die eine Teilnahme am Straßenverkehr als Fahrzeugführerin nicht zuließen. Der Führerschein der Dame wurde daraufhin sichergestellt, die Frau selber wurde in ein Klinikum in Bad Pyrmont eingeliefert.

