Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt

Lippe (ots)

(LW) ein 46-jähriger Mann aus Bad Salzuflen befuhr am Freitagabend gegen 23.05 Uhr mit seinem E-Scooter den Geh- und Radweg an der Straße "An den Gleisen". Aus bislang ungeklärter Ursache kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung sowie einen möglichen Drogenkonsum. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Verletzte wurde mittels eines Rettungswagens einem Klinikum zugeführt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

