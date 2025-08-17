Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nach Sekundenschlaf überschlagen

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 03.10 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Detmold mit seinem Ford Mondeo die Heidenoldendorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Etwa in Höhe der Kreuzung mit der Klingenbergstraße verfiel der Fahrzeugführer nach eigenen Angaben in einen sogenannten "Sekundenschlaf". Als er die Augen wieder geöffnet habe, habe er vor sich auf der Fahrbahn ein Tier gesehen, sich daraufhin erschrocken und das Lenkrad "verrissen". Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Laternenmast, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt dem Klinikum Detmold zugeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw und die Laterne wurden irreparabel beschädigt.

