Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmittag gegen 14.50 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Lage mit ihrem VW Golf die Lagesche Straße in Richtung Lage. In Höhe der Kreuzung Lagesche Straße / Klingenbergstraße hielt sie ihr Fahrzeug vor der Rotlicht zeigenden Ampel an. Ein hinter ihr fahrender Ford Transit, der von einer 24-jährigen Bielefelderin gefahren wurde, stoppte ebenfalls. Als die Ampel Grünlicht zeigte, versuchte die Fahrerin des VW anzufahren, der Motor ihres Pkw ging jedoch zweimal aus, wodurch der Pkw wiederholt stoppte. Dies registrierte die hinter ihr ebenfalls anfahrende Fordfahrerin nicht und fuhr auf den VW auf. Die 20-jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell