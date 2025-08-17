PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmittag gegen 14.50 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Lage mit ihrem VW Golf die Lagesche Straße in Richtung Lage. In Höhe der Kreuzung Lagesche Straße / Klingenbergstraße hielt sie ihr Fahrzeug vor der Rotlicht zeigenden Ampel an. Ein hinter ihr fahrender Ford Transit, der von einer 24-jährigen Bielefelderin gefahren wurde, stoppte ebenfalls. Als die Ampel Grünlicht zeigte, versuchte die Fahrerin des VW anzufahren, der Motor ihres Pkw ging jedoch zweimal aus, wodurch der Pkw wiederholt stoppte. Dies registrierte die hinter ihr ebenfalls anfahrende Fordfahrerin nicht und fuhr auf den VW auf. Die 20-jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 14:42

    POL-LIP: Augustdorf. Brand eines Schuppens - Zeugen gesucht.

    Lippe (ots) - In der Pivitsheider Straße brannte am Donnerstagabend (14.08.2025) gegen 19 Uhr ein Geräteschuppen auf dem Gelände eines Jugendzentrums. Die Feuerwehr löschte das Feuer, durch das der Schuppen vollständig zerstört wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung kann nach ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:32

    POL-LIP: Detmold. Gold nach Schockanruf an Betrüger übergeben - Zeugen gesucht.

    Lippe (ots) - Am Donnerstag (14.08.2025) ist ein Senioren-Paar aus Bevern (Holzminden) Opfer von Telefonbetrügern geworden. Sie erhielten einen Anruf von einem falschen Polizisten, der berichtete, dass ihre Tochter angeblich einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand starb. Er forderte eine Kaution, um die Tochter vor einer Untersuchungshaft zu bewahren. ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:30

    POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Firmengebäude.

    Lippe (ots) - Über eine Terrassentür verschafften sich in der Straße Am Bauhof zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (13./14.08.2025) Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude. Darin durchsuchten sie mehrere Büros und eine Verkaufshalle nach Beute und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren