POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots) - In der Parkstraße beklauten unbekannte Jugendliche am Mittwochabend (13.08.2025) gegen 21 Uhr eine Seniorin. Die 82-Jährige aus Seelze befand sich auf einer Parkbank, als sie von einem männlichen Jugendlichen, der schlank und etwa 15 bis 20 Jahre alt war, unter einem Vorwand angesprochen wurde. Während ihres Gespräches entwendete ein zweiter ...

