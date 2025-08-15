POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Firmengebäude.
Lippe (ots)
Über eine Terrassentür verschafften sich in der Straße Am Bauhof zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (13./14.08.2025) Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Firmengebäude. Darin durchsuchten sie mehrere Büros und eine Verkaufshalle nach Beute und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell