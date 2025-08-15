POL-LIP: Bad Salzuflen. Bewohner bemerken Einbruchsversuch.
Lippe (ots)
In der Talstraße versuchten Unbekannte am Mittwochabend (13.08.2025) gegen 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Bewohner bemerkten verdächtige Geräusche an einer Tür. Vermutlich fühlten sich die Einbrecher gestört, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und verschwanden. Zeugen, die Hinweise zum versuchten Einbruch geben können, informieren bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.
