POL-LIP: Bad Salzuflen. Bewohner bemerken Einbruchsversuch.

Lippe (ots) - Vermutlich ein medizinischer Notfall verursachte am Mittwochvormittag (13.08.2025) gegen 10.25 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Lemgoer Straße. Ein 61-Jähriger aus den Niederlanden fuhr mit seinem Suzuki in Richtung Wahmbeckerheide, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sein Wagen mit dem BMW eines 40-Jährigen aus Lemgo, der in Richtung Lemgoer ...

