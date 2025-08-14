Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rucksack einer Seniorin gestohlen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Parkstraße beklauten unbekannte Jugendliche am Mittwochabend (13.08.2025) gegen 21 Uhr eine Seniorin. Die 82-Jährige aus Seelze befand sich auf einer Parkbank, als sie von einem männlichen Jugendlichen, der schlank und etwa 15 bis 20 Jahre alt war, unter einem Vorwand angesprochen wurde. Während ihres Gespräches entwendete ein zweiter Jugendlicher ihren Rucksack samt Handy. Zu zweit flüchteten die Diebe mit ihrer Beute auf einem E-Scooter. Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeugen, die Hinweise zu den jungen Tätern geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

