PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. In den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Vermutlich ein medizinischer Notfall verursachte am Mittwochvormittag (13.08.2025) gegen 10.25 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Lemgoer Straße. Ein 61-Jähriger aus den Niederlanden fuhr mit seinem Suzuki in Richtung Wahmbeckerheide, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sein Wagen mit dem BMW eines 40-Jährigen aus Lemgo, der in Richtung Lemgoer Innenstadt unterwegs war und nicht mehr ausweichen konnte. Während der Lemgoer leichte Verletzungen erlitt, wurde der Niederländer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Einen Hund, der sich im Suzuki befand, nahm das Veterinäramt auf. An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle bereinigte die Feuerwehr. Die Lemgoer Straße blieb bis etwa 12 Uhr gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:50

    POL-LIP: Lügde-Elbrinxen. Junger Radfahrer von Auto angefahren: Unfallflucht.

    Lippe (ots) - An der Einmündung Obere Dorfstraße/Schmiedeweg flüchtete eine unbekannte Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall mit einem jungen Radfahrer. Am Mittwochvormittag (13.08.2025) gegen 11 Uhr war der 14-Jährige aus Petershagen auf seinem Fahrrad auf der Oberen Dorfstraße in Richtung Lügde unterwegs, als ein PKW an ihm vorbeifuhr und nach rechts auf den ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:49

    POL-LIP: Detmold. Falsche Heilerinnen betrügen Frau um Bargeld.

    Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (12.08.2025) gegen 16 Uhr sprachen zwei unbekannte Frauen eine 65-jährige Detmolderin in der Langen Straße an. Sie behaupteten Heilpraktikerinnen zu sein und gaben in russischer Sprache vor, dass ein Angehöriger der 65-Jährigen verflucht sei und bald sterben würde, wenn sie nichts unternehme. Um Unheil von sich abzuwenden, ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:45

    POL-LIP: Detmold. Abgestellter Van gerät ins Rollen - Fahrer zwischen Fahrzeugen eingeklemmt.

    Lippe (ots) - In der Bruchstraße in der Detmolder Fußgängerzone wurde ein Mann am Mittwochmorgen (13.08.2025) gegen 9.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 67-Jähriger aus den Niederlanden war mit seinem Renault Master in Richtung Schülerstraße unterwegs und stoppte seinen Van zum Ausladen. Nachdem er sein Fahrzeug bereits verlassen hatte, bemerkte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren