POL-LIP: Lemgo-Brake. In den Gegenverkehr geraten.

Vermutlich ein medizinischer Notfall verursachte am Mittwochvormittag (13.08.2025) gegen 10.25 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Lemgoer Straße. Ein 61-Jähriger aus den Niederlanden fuhr mit seinem Suzuki in Richtung Wahmbeckerheide, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sein Wagen mit dem BMW eines 40-Jährigen aus Lemgo, der in Richtung Lemgoer Innenstadt unterwegs war und nicht mehr ausweichen konnte. Während der Lemgoer leichte Verletzungen erlitt, wurde der Niederländer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Einen Hund, der sich im Suzuki befand, nahm das Veterinäramt auf. An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle bereinigte die Feuerwehr. Die Lemgoer Straße blieb bis etwa 12 Uhr gesperrt.

