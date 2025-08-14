PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Elbrinxen. Junger Radfahrer von Auto angefahren: Unfallflucht.

Lippe (ots)

An der Einmündung Obere Dorfstraße/Schmiedeweg flüchtete eine unbekannte Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall mit einem jungen Radfahrer. Am Mittwochvormittag (13.08.2025) gegen 11 Uhr war der 14-Jährige aus Petershagen auf seinem Fahrrad auf der Oberen Dorfstraße in Richtung Lügde unterwegs, als ein PKW an ihm vorbeifuhr und nach rechts auf den Schmiedeweg abbog. Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin den Jungen nach ersten Erkenntnissen und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Der Wagen fuhr einfach weiter. Es soll sich um einen weißen Opel mit einem hellgrünen Aufkleber auf dem Heck und lippischen Kennzeichen gehandelt haben. Hinter dem Steuer saß nach Zeugenangaben eine Frau. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:49

    POL-LIP: Detmold. Falsche Heilerinnen betrügen Frau um Bargeld.

    Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (12.08.2025) gegen 16 Uhr sprachen zwei unbekannte Frauen eine 65-jährige Detmolderin in der Langen Straße an. Sie behaupteten Heilpraktikerinnen zu sein und gaben in russischer Sprache vor, dass ein Angehöriger der 65-Jährigen verflucht sei und bald sterben würde, wenn sie nichts unternehme. Um Unheil von sich abzuwenden, ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:45

    POL-LIP: Detmold. Abgestellter Van gerät ins Rollen - Fahrer zwischen Fahrzeugen eingeklemmt.

    Lippe (ots) - In der Bruchstraße in der Detmolder Fußgängerzone wurde ein Mann am Mittwochmorgen (13.08.2025) gegen 9.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 67-Jähriger aus den Niederlanden war mit seinem Renault Master in Richtung Schülerstraße unterwegs und stoppte seinen Van zum Ausladen. Nachdem er sein Fahrzeug bereits verlassen hatte, bemerkte ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:43

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Alarm verschreckt Einbrecher.

    Lippe (ots) - In der Straße Am Speckenbach versuchten bislang Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (14.08.2025) gegen 1.10 Uhr über eine Balkontür in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein Alarm löste dabei aus, so dass die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Zeugen, denen in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind, wenden sich mit ihren Hinweisen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren