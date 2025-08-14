Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Elbrinxen. Junger Radfahrer von Auto angefahren: Unfallflucht.

Lippe (ots)

An der Einmündung Obere Dorfstraße/Schmiedeweg flüchtete eine unbekannte Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall mit einem jungen Radfahrer. Am Mittwochvormittag (13.08.2025) gegen 11 Uhr war der 14-Jährige aus Petershagen auf seinem Fahrrad auf der Oberen Dorfstraße in Richtung Lügde unterwegs, als ein PKW an ihm vorbeifuhr und nach rechts auf den Schmiedeweg abbog. Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin den Jungen nach ersten Erkenntnissen und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Der Wagen fuhr einfach weiter. Es soll sich um einen weißen Opel mit einem hellgrünen Aufkleber auf dem Heck und lippischen Kennzeichen gehandelt haben. Hinter dem Steuer saß nach Zeugenangaben eine Frau. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell